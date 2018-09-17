Ученые из Ростова-на-Дону исследовали береговые процессы в Азовском море

Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM Закономерности формирования опасных береговых процессов в Азовском море исследовала группа ученых Южного федерального университета и Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) в ходе летней комплексной экспедиции, сообщает 17 сентября пресс-служба вуза.

Полевые работы проводились на берегах Азовского моря в пределах Южного Федерального округа (Ростовской области и Краснодарского края) от государственной границы с Украиной на севере до косы Тузла на Таманском полуострове, также на Керченском полуострове в пределах Крымского Федерального округа от основания Арабатской стрелки на северо-западе до Феодосийского залива на юге.

Ученые исследовали абразионные процессы в пределах указанных терроторий, изучили состояние берегов Азовского моря и Керченского пролива, выявили аварийные береговые участки, связанные с антропогенной деятельностью, оценили эффективность работы берегозащитных сооружений. Также были проведены подспутниковые наблюдения за аккумулятивными формами береговой зоны Азовского моря и Таманского полуострова, выявлены проявления социально-экономических процессов, проведена видеосъемка и сделано ряд других замеров.

Отмечается, что экспедиция стала первой за все время, в которой исследовательские работы проводились столь масштабно. Грантовую поддержку ученым оказал Российский фонд фундаментальных исследований.