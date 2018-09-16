Светлокожие и темнокожие люди исчезнут из-за глобального потепления

Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Уже через 125 лет на Земле останется мало людей с очень светлой или очень темной кожей, заявляет биолог Скотт Соломон в статье в MACH.

Биолог Скотт Соломон из Университета Райса в Хьюстоне (Техас, США) рассказал об эволюционных изменениях, которые ожидают Homo Sapiens.

Главным фактором, который повлияет на внутреннее и внешнее строение человеческого тела, доктор Соломон называет глобальное потепление. Одним из следствий изменения климата станет распространение болезней, которые сейчас наблюдаются только в тропиках, на территории всего земного шара. Это вызовет серьезное изменение иммунной системы, за чем может последовать распространение неинфекционных болезней.

Изменение климата приведет к сокращению продовольственного разнообразия, что повлечет за собой изменение пищеварительной системы и микробиоты человека.

Эти изменения вызовут серьезные изменения внутреннего строения организма, однако прогнозируются и внешние изменения.

Доктор Соломон отмечает, что климатические изменения спровоцируют новые волны миграции. Следствием этого станет рост числа межэтнических браков. Дети от родителей с разным цветом кожи, как правило, имеют промежуточный цвет кожи. Поэтому уже через 10 поколений (125−250 лет) существенно сократится число людей с очень светлой и очень темной кожей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Министерство природы РФ опубликовало доклад, в котором говорится, что климат в России изменяется быстрее, чем в других странах. Специалисты из Минприроды отметили, что потепление в центральных и южных регионах России приведет к увеличению случаев острых кишечных заболеваний, заражений паразитами и опасными инфекциями.