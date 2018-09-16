Ученые опровергли одну из гипотез о природе темной энергии

Чикаго, США, , 13:37 — REGNUM Исследование, проведенное Чикагским университетом, опровергло теорию, рассматривающую темную энергию как проявление дополнительных измерений нашего пространства-времени. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

В астрономии темной энергией называют гипотетический вид энергии, введенный для объяснения наблюдаемого ускорения расширения Вселенной. Предложено несколько вариантов объяснения сущности темной энергии, один из которых предлагает рассматривать ее как проявление дополнительных измерений пространства-времени.

Группа исследователей под руководством профессора Чикагского университета Даниэля Хольца проверила эту гипотезу на основании данных, полученных при наблюдении слияния нейтронных звезд в августе 2017 года. Расчеты показали, что зафиксированные характеристики гравитационных волн объясняются в рамках Общей теории относительности.

Это позволило ученым сделать вывод о том, что в настоящий момент физики не нуждаются в дополнительном пространственно-временном измерении для объяснения подобных космических процессов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года ученые из Университетского колледжа Лондона разработали карту темной материи во Вселенной.