На ближайшей экзопланете может существовать жизнь

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Новая модель, построенная учеными из Института космических исследований имени Годдарда в Нью-Йорке, показала, что планета ближайшей к Солнцу звезды может быть обитаемой. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Проксима Центавра b — ближайшая землеподобная планета вне Солнечной системы. Она вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра и находится в обитаемой зоне.

Эта экзопланета (планета вне Солнечной системы) всегда повернута к звезде одной и той же стороной. Ранее построенные модели атмосферы на планете Проксима b показывали, что условия на обоих полушариях являются неподходящими для жизни. Полушарие, которое всегда обращено к звезде, является слишком перегретым. А на другом полушарии вода существует только в замерзшем состоянии.

Группа исследователей из Института космических исследований имени Годдарда в Нью-Йорке под руководством планетолога Энтони Дель Дженио построила уточненную модель атмосферы. В новую модель был включен динамичный циркулирующий океан, который способен переносить тепло с одной стороны планеты на другую. Ученые построили 18 моделей атмосферы на основе имеющихся данных. Практически во всех моделях у планеты сохраняется открытый океан. Это позволило ученым сделать вывод о возможном существовании галофильных животных на Проксима b.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года физик Рене Хеллер из Института Макса Планка предположил, что в течение ближайших 45 лет человечество научится создавать космические аппараты, которые смогут совершать полеты к ближайшим звездам.