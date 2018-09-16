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NASA показало 3D-снимок мощного тайфуна «Мангхут»

Наука

Тайфун уже унес жизни 25 человек на Филиппинах

NASA показало 3D-снимок мощного тайфуна «Мангхут»
Иллюстрация: Www.nytimes.com
Тайфун «Мангхут»

Вашингтон, 16 сентября 2018, 10:36 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало 3D-изображение мощного тайфуна «Мангхут», сделанное из космоса. Фотографию публикует на своем сайте изданиеThe New York Times.

Напомним, «Мангхут» — самый мощный тайфун с начала 2018 года, сформировавшийся в Тихом океане. Скорость ветра в тайфуне превышает 270 км/ч.

Сперва «Мангхут» накрыл Филиппины. Там в результате удара стихии погибли как минимум 25 человек.

Когда тайфун добрался до юго-восточного побережья Китая он немного ослаб. Скорость ветра снизилась до 175 км/ч, однако в прибрежных водах поднялись волны высотой до 12 метров.

В городах на юге Китая закрыты все общественные учреждения, включая школы и магазины. Паромное сообщение прекращено, отменены сотни авиарейсов.

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