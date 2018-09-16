Пересадка бактерий поможет в лечении кожных заболеваний

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Новый метод терапии аллергических заболеваний кожи предложила группа исследователей под руководством доктора Яна Майлса. Результаты исследования опубликованы в JCI Insight.

Группа ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NDAID) провела испытания нового метода лечения кожных аллергических заболеваний (атопический дерматит).

Новый метод предлагает нанесение на пораженные участки кожи бактерии Roseomonas mucosa, которая присутствует на здоровом кожном покрове. Исследование показало, что пересадка бактерии позволяет изменить микробиом кожи и добиться улучшения ее состояния.

Также исследование выявило, что некоторые из препаратов, использующихся в увлажняющих кремах, подавляют рост бактерии Roseomonas mucosa. Это позволяет сделать вывод о том, что косметические средства для ухода за кожей могут разрушать ее естественную защиту.

Доктор Ян Майлс заявил, что если дальнейшие клинические испытания покажут эффективность данного метода, то удастся создать недорогое средство для лечения аллергических заболеваний кожи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым установила в Симферополе карантинную зону на площади 570 га в связи с распространением сорняка амброзии полыннолистной. Аллерголог Минздрава РК Людмила Знаменская отметила, что пыльца амброзии является одним из самых сильных аллергенов для людей с атопией.