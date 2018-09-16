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ФБР временно закрыло солнечную лабораторию в Нью-Мексико

Наука

Научное учреждение закрыто ещё с 6 сентября и на его территории работают сотрудники ФБР, проводящие расследование

Нью-Мексико, США, 16 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  Солнечная лаборатория, расположенная в американском штате Нью-Мексико, временно закрыта без объяснения причин ФБР, а её персонал — эвакуирован, сообщает 16 сентября The Washington Post.

Также сообщается, что обсерватория закрыта ещё с 6 сентября и на её территории работают сотрудники ФБР, проводящие расследование.

Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (AURA) выпустила заявление, в котором говорится, что лаборатория закрыта по причине наличия «проблем с безопасностью», а решение об эвакуации персонала было принято как «мера предосторожности», которая продлится «вплоть до следующего уведомления».

Отметим, что само ФБР никакого разъяснения по поводу данного происшествия не дало.

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