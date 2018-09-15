Ученые: нельзя оценивать научную деятельность количеством исписанных бумаг

Лондон, , 16:13 — REGNUM О несовершенстве существующей системы оценки эффективности научной деятельности рассказали американские ученые в статье для Nature 12 сентября.

Группа исследователей под руководством профессора медицины Джона Айоаннидиса из Стэнфордской школы медицины изучила количество публикаций, которое приходится на одного ученого в год. Исследователями была выявлена крупная группа ученых, которые за год публикуют более 70 статей.

Исследователи исключили из выборки физиков, работающих в больших группах, а также ученых корейского и китайского происхождения, чьи имена неточно транслитерируются в реферативной базе Scopus.

Выяснилось, что среди оставшихся ученых большинство занимается исследованиями в области медицины. Исследователей ошеломил рост производительности ученых после того, как они начинают занимать директорские посты. Так, некоторые кардиологи стали публиковать в 10−80 раз больше работ после того, как возглавили крупные отделы (несмотря на возрастающую административную нагрузку).

Исследование показало, что свободное определение авторства и стремление свести оценку эффективности научной деятельности к подсчету количества исписанных бумаг порождают неэффективную систему.

«Лучшим способом оценки результатов научной работы остается непосредственное знакомство с научными публикациями», — подытожила группа исследователей.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла 10 место в рейтинге по совокупному количеству публикаций исследований в области естественных наук по итогам первой половины 2018 года.