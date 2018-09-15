Новые алгоритмы помогут в борьбе с экстремизмом в соцсетях

Массачусетс, США, , 13:16 — REGNUM Группа американских ученых представила новый алгоритм, который позволит автоматически блокировать аккаунты экстремистов в социальных сетях. Статье об этом была опубликована в журнале Operations Research.

Группа ученых под руководством Джитт Клаузен из Университета Брандейса в Массачусетсе представила новый алгоритм для выявления аккаунтов, с которых распространяются экстремистские материалы. Особенностью исследования стало то, что новый алгоритм позволяет выявлять подозрительные аккаунты до того, как с них будет опубликовано хоть одно сообщение.

Ученые получили от аналитических центров, СМИ и правоохранительных органов список аккаунтов, принадлежащих людям, пропагандирующим экстремистские взгляды. Исследователи выяснили, что у всех обработанных аккаунтов наблюдаются схожие поведенческие алгоритмы. Их профили выглядят одинаково, они выстраивают контакты со схожими группами

После обработки полученной базы данных был разработан алгоритм, который позволяет выявить аккаунт потенциального экстремиста сразу после регистрации.

Ученые считают, что исследование позволит разработать более эффективные методы борьбы с пропагандой экстремизма в социальных сетях, не позволяя нарушителям просто создавать новые аккаунты после блокировки.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год по решению российских судов на территории России было заблокировано более двух тысяч сайтов экстремистского и террористического характера.