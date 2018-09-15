В РАН проведут «Научный фестиваль» для детей

Москва, , 10:57 — REGNUM В Российской академии наук (РАН) пройдет фестиваль «Wow! How?», 15 сентября сообщает пресс-служба московской мэрии.

Юным посетителям представят более 35 научных программ. Гвоздем программы станет представление «Новые гиперэксперименты», которое будет проходить в большом зале РАН. Зрителям покажут ансамбль катушек Тесла, выстрелят в зал из трехмерной азотной мортиры и продемонстрируют еще два десятка естественнонаучных опытов.

В рамках фестиваля будут работать специальные зоны, посвященные робототехнике, электрохимии, биохимии, конструированию и программированию. В них школьники смогут провести эксперименты своими руками на реальном лабораторном оборудовании.

Фестиваль пройдет с 22 по 23 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в инновационном центре «Сколково» прошел фестиваль Skolkovo Jazz Science. На фестивале посетителей ждали не только джазовый концерт, но и научные лекции.