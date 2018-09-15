В Японии отменили запуск ракеты к МКС

Токио, , 08:56 — REGNUM Агентство по исследованию космоса Японии (JAXA) отменило запуск автоматического грузового корабля Kounotori, сообщает 15 сентября пресс-служба JAXA.

Отмена вызвана необходимостью дополнительной проверки двигателя ракеты-носителя H-IIB № 7, которая используется для запуска корабля с полезным грузом.

Автоматический беспилотный грузовой корабль Kounotori должен был отправиться на Международную космическую станцию (МКС) 15 сентября. Новая дата запуска будет названа после проведения всех технических работ.

Отметим, что корабли Kounotori запускаются с японского космодрома Танэгасима. Первый запуск состоялся в сентябре 2009 года.