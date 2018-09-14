В Тибете запущена китайская станция наблюдения за атмосферой

Пекин, , 13:10 — REGNUM В Китае создана первая система зондирования атмосферы APSOS собственного производства, которая установлена на территории международной станции по наблюдению за космическими лучами Янбацзин в Тибетском автономном районе, сообщает 13 сентября Синьхуа.

По заявлению научного руководителя проекта, академика Академии наук Китая Люй Даээня, станция установлена на Цинхай-Тибетском нагорье ввиду того, что этот регион играет важную роль в формировании и изменении климата. Система APSOS позволяет получать обширные данные о состоянии атмосферы, а также о концентрации в воздухе парниковых газов.

Программа была запущена в 2012 году при содействии Государственного фонда естественных наук Китая и обошлась примерно в 93 млн юаней (около 14 млн долларов).