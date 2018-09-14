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Древнейшую пивоварню обнаружили археологи в Израиле

Наука

В погребениях нашли жернова, а также ферментированные зерна пшеницы, которые могли использоваться для приготовления солода

Тель-Авив, 14 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  Археологи при раскопках погребений в пещере Ракефет вблизи города Хайфа в Израиле обнаружили признаки древнейшего пивоваренного производства. Об этом говорится в статье Journal of Archaeological Sciences: Reports.

Исследователи нашли в погребениях людей, живших от 11 до 14 тыс. лет назад, жернова, а также ферментированные зерна пшеницы, которые могли использоваться для приготовления древними людьми солода, необходимого для производства хмельного напитка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские ученые сделали вывод, что на Мадагаскаре люди впервые появились не четыре тысячи лет назад, как было принято считать ранее, а более десяти тысяч лет назад.

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Археология
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