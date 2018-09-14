В России предложили создать центр подготовки специалистов по коррозии

Москва, , 12:24 — REGNUM Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) при поддержке Минпромторга России предложил создать научно-образовательный центр по подготовке специалистов по коррозии, сообщает 14 сентября пресс-служба института.

Руководитель ВИАМ академик РАН Евгений Каблов пояснил, что подобные центры будут создаваться в России в рамках приоритетного национального проекта «Наука», а коррозия и старение материалов наносят экономике страны многомиллиардный ущерб.

«Это касается и морской техники, и авиационной, и той, что эксплуатируется на земле. Мы порой не задумываемся, отчего и какие потери несем. А в США, где регулярно оценивают потери экономики от таких воздействий, подсчитали: 4 процента ВВП в год только от коррозии», — сказал Каблов.

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По его словам, научно-образовательный центр, в случае его создания, позволит осуществлять подготовку инженерных кадров по направлению «Коррозия, старение и биоповреждения». По предложению института, такой центр может быть создан на базе Геленджикского центра климатических испытаний им. Г.В. Акимова.

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