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В Крыму форель планируют выращивать в соленой воде

Наука

В таких условиях данный вид рыб интенсивнее набирает массу

В Крыму форель планируют выращивать в соленой воде
Утагава Хиросигэ. Форель в речном потоке и гортензия (фрагмент). 1830-е

Симферополь, 14 сентября 2018, 12:16 — REGNUM  Новую технологию выращивания радужной форели разрабатывают специалисты Крымского федерального университета (КФУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что ценный вид рыб будет выращиваться на базе Прибрежненского аграрного колледжа на берегу озера Сасык-Сиваш. Основным отличием новой технологии является то, что разведение форели будет производиться в соленой воде, сообщили в КФУ. По сведениям экспертов, в таких условиях данный вид рыб интенсивнее набирает массу.

Как сообщало ИА REGNUM, потребность в закупке корма для рыбы за рубежом тормозит развитие аквакультуры в Ленинградской области и России в целом.

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