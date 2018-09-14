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Ведущие ученые России готовятся покорить Арктику

Наука

Экспедиция в северные моря стартует 21 сентября из Архангельска

Ведущие ученые России готовятся покорить Арктику
Цитата из х/ф «Земля Санникова». Реж. Альберт Мкртчян. 1973. СССР
Экспедиция в Арктику

Москва, 14 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Десятки ведущих ученых из России планируют принять участие в крупной научной экспедиции, которая отправится в моря Восточной Арктики для проведения научных исследований. В эти дни в Москве проходит встреча, на которой обсуждаются теоретические вопросы и подготовку к предстоящей экспедиции, сообщает 14 сентября пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

В рамках состоявшейся встречи ученые детально обсуждают основные результаты и ключевые вызовы в области наук о Земле в приложении к арктическим системным исследованиям.

Из сообщения следует, что работа ученых посвящена, в частности, таянию вечной мерзлоты, выбросу метана и опасным геологическим процессам на шельфе, геодинамическим и геологическим процессам, дисбалансу углеродного цикла, а также исследованиям Земли из космоса.

Экспедиция в составе 70 ученых стартует из Архангельска 21 сентября этого года. В течение 35 дней ученым предстоит работать на борту судна «Академик Мстислав Келдыш». Кроме ТПУ, который выступил соорганизатором и участником мероприятия, в работе примут участие сотрудники Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Стокгольмского университета, Института океанологии им. Ширшова РАН (ИО РАН), МГУ, Института Биологии моря ДВО РАН, и других институтов РАН.

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Развитие российской Арктики
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