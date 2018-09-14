Преступления и наказания в России: глядя из США

Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Историю преступлений и наказаний в России, казалось, осветить невозможно. Однако, в книге чикагского профессора Джонатана Дейли, в чью сферу интересов входит история полиции и служб безопасности, сделана попытка осветить период от становления Российской империи и до нынешнего дня.

Первая фраза завоёвывает российского читателя тем, что автор пишет о развитии России как одного из самых безопасных государств в мире. Если при Елизавете Петровне никого не казнили, а теперь закон в России защищают 9 кодексов (на самом деле 20), то какова эволюция такого внимания к закону и общественной безопасности, задаётся вопросом автор. Поэтому, аналитика пошла по пути изучения развития уголовного законодательства и его практики в России XVIII—XXI веков.

Грамотная разбивка по эпохам и по властителям (ленинская и сталинская), позволяет ему чётко объяснить происхождение юридических реформ, их направленность и эффективность. Причём, это развитие имело определённый тренд либерализации закона от Петра и до 1917 года, подчёркивая экстраординарность карательных мер в 1905 году. Революционная эпоха полностью обновила законодательную базу в стране, и стала основой другого государства — советского. Тут автор увидел некий дуализм — террор со стороны властей и со стороны уголовников. Собственно, период Сталина показан без «гнева и пристрастия», в попытках избежать острых моментов и показать логику репрессий с точки зрения уголовного законодательства. Однако после смерти Сталина советская юридическая система снова взяла курс на либерализацию, достигшую пика в 1990-е годы, приведя к разгулу криминалитета, что вызвало закономерное ужесточение законодательства при нынешнем президенте России.

Интересные попытки непредвзято взглянуть на один из самых распространённых и западном сознании стереотипов о России как о стране кнута и тюрьмы, объяснить, кого и за что и почему наказывали в царской, советской и нынешней России, достойна уважительного отзыва. Книга получилась насыщенной фактами о развитии закона в России, отлично рассказывающей об уголовной юрисдикции в контексте политической системы страны и её правителей. Эта умная и краткая аналитика, приведшая автора к столь лестному для нас выводу о России как о самой безопасной стране, заслуживает одобрения и уважения российского читателя.