В Костроме создали автоматическую теплицу

Кострома, , 14:27 — REGNUM Студенты Костромского государственного университета создали автоматическую теплицу. В умном парнике уже цветут растения, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Благодаря особому микроклимату в инновационной теплице можно выращивать различные виды зелени, растений и цветов. Мини-парник может работать на дачном участке, в квартире и на сельхозпредприятии. Процессом управляет специальная программа — она разработана с участием биологов. Достаточно установить на смартфон с доступом в интернет специальное приложение. А дальше растения получат всё необходимое в автоматическом режиме.

«Теплица сама досвечивает, если нужно подогревает воздух, поливает, вносит удобрения в землю, вентилирует, — сказал магистрант костромского государственного университета Станислав Лухманов. — Видео выводится на монитор, сейчас мы над этим работаем, чтобы выводилось и на смартфон. Можно контролировать произрастание растений и при необходимости вносить корректировки».

Приобрести высокотехнологичную теплицу смогут и пенсионеры. Простейший вариант вместе с программным обеспечением будет стоить 3000 рублей.