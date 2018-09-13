Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Учёные сдвинули историю заселения Мадагаскара на шесть тысяч лет

Наука

На Мадагаскаре люди впервые появились более десяти тысяч лет назад

Учёные сдвинули историю заселения Мадагаскара на шесть тысяч лет
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Жители Мадагаскара

Антананариву, 13 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  Учёные из Великобритании сделали вывод, что на Мадагаскаре люди впервые появились не четыре тысячи лет назад, как было принято считать ранее, а более десяти тысяч лет назад. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные проанализировали отметки, сделанные людьми на костях эпиорниса — нелетающей птицы, жившей на востоке Мадагаскара 10,5 тысяч лет назад.

Исследователи датировали останки радиоуглеродным методом. Результаты получились в диапазоне 10,5−10,7 тысяч лет назад. При анализе костей были обнаружены зарубки и отметины, сделанные, вероятно, заостренным камнем перед или сразу после смерти птицы.

Таким образом, как заключают исследователи, историю заселения Мадагаскара можно сдвинуть на шесть тысяч лет.

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Научные исследования
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