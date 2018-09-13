В Подмосковье обнаружены два места произрастания редких растений

Клин, Московская область, , 13:12 — REGNUM В городском округе Клин Московской области были обнаружены доселе неизвестные места произрастания двух редких растений. Об этом сообщает пресс-служба областного Министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что эксперты «на небольшой прогалине в мелколиственно-еловом лесу» нашли более 40 экземпляров папоротника под названием гроздовник виргинский.

«Для этого очень редкого в Московской области растения найти такую многочисленную популяцию — большая удача», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается о находке дремлика болотного — травянистого растения семейства орхидных.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования заявили о том, что на севере области спустя почти 100 лет экологи обнаружили мелкоплодную клюкву.

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