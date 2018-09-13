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В Москве 13 сентября ожидается прохладная погода с ветром

Наука

Будет облачно с прояснениями

В Москве 13 сентября ожидается прохладная погода с ветром
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 13 сентября 2018, 08:42 — REGNUM  Днем 13 сентября в Москве похолодает. Термометр покажет не более 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики также обещают жителям столичного региона небольшой, местами умеренный дождь. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 5−10 м/с, местами — порывы 12−17 м/с.

В ночь на 14 сентября похолодает до 6−8 градусов. Днем ожидается до +21, переменная облачность без осадков.

«14−15 сентября в Московской области заморозки (температура до —2°)», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр прогнозирует похолодание до 0 °С в Московском регионе

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