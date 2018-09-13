В Казани обсудили вопросы хранения и преобразования энергии

Казань, , 08:39 — REGNUM Восьмая Российско-германская неделя молодого учёного по теме «Электрохимическое хранение и преобразования энергии» стартовала на этой неделе в Казани, сообщила пресс-служба Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ.

Выступивший перед открытием конференции генеральный секретарь Германской службы академических обменов (DAAD) Кристиан Мюллер сообщил, что актуальность мероприятия продиктована потребностью экономик в выработке и дальнейшем хранении энергии. В свою очередь, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов добавил, что указанная проблематика важна не только для России, но и для всего мира.

Церемония открытия мероприятия прошла в зале «Туполев» 8-го учебного здания КНИТУ-КАИ. Выступая перед молодыми специалистами, Мюллер высоко оценил вклад казанского вуза в организацию конференции, а также затронул темы стипендий.

Касаясь непосредственно тематики конференции, Мюллер отметил, что климатические изменения — один из главных вызовов, которые стоят перед всей планетой, и что нынешняя конференция станет вкладом в генерацию идей, которые позволят справиться с этим вызовом.

После окончания приветственной части началась работа научных секций. Отмечается, что программа научного мероприятия предусматривает различные формы кооперации представителей научного сообщества: открытые лекции, короткие доклады молодых ученых, научное кафе.

Читайте также: Делегация из ФРГ совершает деловую поездку по заводам Татарии