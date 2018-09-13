Инновационные теплицы Мичуринского ГАУ выдали рекордный урожай

Мичуринск, Тамбовская область, , 08:01 — REGNUM Созданный на базе Мичуринского государственного аграрного университета инновационный тепличный комплекс произвел в 2018 году рекордный урожай овощных культур — 187 тонн томатов и 142 тонны огурцов, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что повышение урожайности на 12% стало следствием внедрения улучшенных технологий возделывания культур, а также применения новейших разработок, реализованных совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Этим разработки основаны на цифровизации процесса и создании искусственного интеллекта.

В парниковых боксах установили специальные датчики для мониторинга микроклимата помещения. Они отслеживают изменения температуры, влажности воздуха и ряда других показателей, что способствует определению оптимальной окружающей среды для роста растений.

Учебно-исследовательский тепличный комплекс (УИТК) Мичуринского ГАУ создан несколько лет назад и сегодня является главной площадкой для проведения фундаментальных и прикладных исследований преподавателями, учеными и студентами.

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