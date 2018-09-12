Власти Мехико восстановят «самый древний дом» в Мексике

Мехико, , 20:39 — REGNUM Власти Мехико обещают восстановить строение, которое считается «самым древним домом» в Мексике, а возможно, и во всей Северной Америке, 12 сентября передает агентство Associated Press.

Дом номер 25 на улице Мансанарес в Мехико был выкуплен муниципалитетом несколько лет назад. Ветхое здание уже планировали сносить, когда историки выяснили его реальный возраст.

Оказалось, что здание существовало ещё со времен ацтеков, хотя и перестраивалось в колониальную эпоху. Многие столетия в нем были доходный дом, бордель, торговые лавки, а рядом — продуктовый рынок. Дом пережил несколько мощных землетрясений и наводнений.

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