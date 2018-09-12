В Крыму проходит конференция «Ландшафтная география в XXI веке»

Симферополь, , 15:18 — REGNUM Проблемы современного ландшафтоведения обсудили ученые из девяти стран на международной научной конференции «Ландшафтная география в XXI веке», которая проходит в эти дни в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

Конференция работает в формате информационно-дискуссионной площадки, объединяющей специалистов по ландшафтной экологии из России и зарубежья, представляющих различные научные школы по географии и экологии. В ней принимают участие около 300 человек, в том числе 28 ученых из Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Грузии, Украины, Азербайджана, Монголии.

«Будем надеяться, что эта конференция не только интегрирует российское и международное пространство науки в области географии, ландшафтоведения, ландшафтной экологии, но и поможет выработать приоритеты дальнейшего развития науки и стабилизации состояния окружающей среды», — сообщила заведующая кафедрой физической географии, океанологии и ландшафтоведения географического факультета КФУ Екатерина Позаченюк.

В свою очередь, заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Кирилл Дьяконов объяснил, что в настоящее время особенно актуально изучать, как живет и функционирует природа. Он выразил надежду на то, что в России скоро будет принят закон о необходимости не только геоэкологической экспертизы, но и будут прописаны обязательные нормативы ландшафтного планирования.

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