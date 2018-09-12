Видео: учёные нашли способ взломать защиту электрокара Tesla

Брюссель, , 13:30 — REGNUM Учёные из Бельгии нашли способ взломать защиту электрокара Tesla Model S. Об этом сообщает портал The Wired.

Как отмечает издание, автомобиль заводится при помощи брелка, который посылает машине зашифрованный код по беспроводному соединению.

Выяснилось, что в защитной системе автомобиля применяется уязвимый алгоритм. Для взлома машины достаточно получить два кода с любых брелков. С их помощью можно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар.

В результате получилась таблица ключей объёмом шесть терабайт. Подобрать нужный ключ получилось меньше чем за две секунды.

Отмечается, что для взлома машины нужны шифраторы Yard Stick One и Proxmart, мини-компьютер Raspberry Pi, жёсткий диск и несколько аккумуляторов. Такой набор учёные оценили в $600.