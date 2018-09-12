В Перми обновят базу данных по зелёным насаждениям

Пермь, , 13:13 — REGNUM Ученые Пермского университета приступили к обновлению базы данных по зелёным насаждениям Перми, которая позволит определить, сколько и каких деревьев произрастает в городе, выявлять опасные посадки и «запечатанные деревья», сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

Чтобы определить общее состояние зелёных насаждений в конкретных районах, исследователи собирают информацию о видах деревьев, их возрасте, диаметре ствола, высоте и имеющихся повреждениях.

«Во всех районах города, несмотря на ежегодные высадки новых саженцев, сохраняются старые посадки, которые в некоторых случаях являются опасными. Например, наклоненные деревья во время порывистого ветра могут обломиться, нанести физический, материальный ущерб», — сказала кандидат географических наук, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Светлана Кулакова.

Отмечается, что состояние растений напрямую зависит от условий их произрастания. Поэтому с 2016 года при обследовании зеленых насаждений фиксируется наличие пристволовых кругов. Оказалось, что в городе есть множество мест, где деревья «замурованы» в асфальт или окружены плиткой. Например, в Ленинском районе зафиксировано 420 «запечатанных деревьев».

Полная база данных по зелёным насаждениям в Перми ведется с 2012 года. Летом этого года сотрудники Пермского университета уже обновили данные о деревьях Свердловского, Ленинского и Дзержинского районов. По результатам обследования готовятся рекомендации в администрацию районов и города, в первую очередь по деревьям, которые нуждаются в сносе.

Читайте также: Возьмут ли Пермь в зелёное кольцо?