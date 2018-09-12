Среда, 12 Сентября 2018 года
13:40:46 МСК

В Перми обновят базу данных по зелёным насаждениям

Наука

В одном из районов исследователи обнаружили более 400 деревьев, «замурованных» в асфальт

Пермь, 12 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  Ученые Пермского университета приступили к обновлению базы данных по зелёным насаждениям Перми, которая позволит определить, сколько и каких деревьев произрастает в городе, выявлять опасные посадки и «запечатанные деревья», сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

Чтобы определить общее состояние зелёных насаждений в конкретных районах, исследователи собирают информацию о видах деревьев, их возрасте, диаметре ствола, высоте и имеющихся повреждениях.

«Во всех районах города, несмотря на ежегодные высадки новых саженцев, сохраняются старые посадки, которые в некоторых случаях являются опасными. Например, наклоненные деревья во время порывистого ветра могут обломиться, нанести физический, материальный ущерб», — сказала кандидат географических наук, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Светлана Кулакова.

Отмечается, что состояние растений напрямую зависит от условий их произрастания. Поэтому с 2016 года при обследовании зеленых насаждений фиксируется наличие пристволовых кругов. Оказалось, что в городе есть множество мест, где деревья «замурованы» в асфальт или окружены плиткой. Например, в Ленинском районе зафиксировано 420 «запечатанных деревьев».

Полная база данных по зелёным насаждениям в Перми ведется с 2012 года. Летом этого года сотрудники Пермского университета уже обновили данные о деревьях Свердловского, Ленинского и Дзержинского районов. По результатам обследования готовятся рекомендации в администрацию районов и города, в первую очередь по деревьям, которые нуждаются в сносе.

Читайте также: Возьмут ли Пермь в зелёное кольцо?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить