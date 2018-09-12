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Учёные создали алгоритм, определяющий настроение по активности мозга

Наука

По паттернам активности можно предсказать субъективную оценку настроения

Учёные создали алгоритм, определяющий настроение по активности мозга
Настроение

Вашингтон, 12 сентября 2018, 10:03 — REGNUM  Учёные из США создали алгоритм, способный определить настроение человека по активности его головного мозга. Об этом сообщается в журнале Nature Biotechnology.

Учёные исследовали динамику настроения семи пациентов с эпилепсией, у которых проводили мониторинг приступов. Активность измеряли в областях головного мозга, отвечающих за эмоциональную реакцию.

Одной из целей исследования было найти корреляцию между паттернами активности мозга и настроением пациентов, а также отследить, как они меняются со временем.

В итоге учёным удалось построить статистическую модель нейронного кодирования. Они выяснили, что с помощью предложенной модели можно по паттернам активности предсказать субъективную оценку настроения, полученную с помощью теста.

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Научные исследования
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