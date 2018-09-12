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Учёные нашли в Тихом океане три новых вида рыб

Наука

Рыбы обитают в Атакамском желобе на глубине около 7,5 километров

Учёные нашли в Тихом океане три новых вида рыб
Фауна Тихого океана

Ньюкасл, Великобритания, 12 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  Учёные из Великобритании обнаружили в Тихом океане три новых вида липаровых рыб. Об этом сообщается на сайте университета Ньюкасла.

Рыбы обитают в Атакамском желобе на глубине около 7,5 километров. Учёные смогли поймать представителя одного из них, и в настоящее время они описывают его в лаборатории.

Три новых вида липаровых рыб получили временное прозвище «розовый, голубой и фиолетовый морской слизень». Они были замечены на видеозаписи, которая была сделана с помощью двух дистанционно управляемых камер-ловушек.

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Научные исследования
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