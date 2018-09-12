Учёные: обнаруженный на Ямале кратер является криовулканом

Москва, , 09:15 — REGNUM Учёные из МГУ имени Ломоносова пришли к выводу, что обнаруженный в 2014 году на Ямале кратер образовался в результате явления, похожего на криовулканизм. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Кратер представляет собой воронку диаметром около 20 метров. Его обнаружили на Ямале в 30 километрах от Бованенковского газового месторождения летом 2014 года.

В ходе экспедиции в 2015 году учёные МГУ изучили признаки промерзания таликовых вод, структурные особенности подземного льда, содержание газа в мёрзлых породах. Также были изучены спутниковые снимки района, которые показали, что на этом месте до появления кратера был бугор пучения высотой около восьми метров.

«Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии», — говорят учёные.

По их словам, газ биогенного происхождения накапливается под термокарстовым озером, а затем взрывается под гидростатическим давлением. В результате начинается извержение воды и талых пород, которое может длиться около суток.

Отмечается, что подобные явления происходят на таких небесных телах, как Церера и Плутон.