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Монография о языковом сознании победила в конкурсе «Университетская книга»

Наука

Труд выпустил коллектив ученых Восточно-Сибирского государственного института культуры

Улан-Удэ, 12 сентября 2018, 07:54 — REGNUM  Коллективная монография ученых Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК), посвященная языковому сознанию и языковым установкам жителей приграничных регионов востока России стала лауреатом конкурса «Университетская книга-2018», сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

Заключительный этап VIII Общероссийского конкурса изданий для высших учебных заведений «Университетская книга» прошел в Томском государственном университете. В мероприятии участвовали представители вузов и их издательства, авторы и авторские коллективы. Лауреатами конкурса стали 304 вуза и 41 автор в 31 номинации.

Исследование коллектива ВСГИК под руководством д. филол. н., профессора кафедры иностранных языков и общей лингвистики вуза Эржен Хилхановой «Языковое сознание и языковые установки жителей приграничных регионов востока России (на примере Республики Бурятия и Забайкальского края)» было признано победителем в номинации «Лучшая книга по сибирской тематике».

Отмечается, что в 2018 году конкурс изданий «Университетская книга» впервые проходил за пределами Москвы. В рамках мероприятий заключительного этапа конкурса был организован семинар, посвященный вопросам авторского права, а также экскурсии по Томску и университету.

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