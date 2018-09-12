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На Алтае создают уникальную коллекцию штаммов полезных микроорганизмов

Наука

Благодаря работе ученых будут получены бактерии для улучшения качества и биологической ценности продуктов

На Алтае создают уникальную коллекцию штаммов полезных микроорганизмов
Лаборатория

Барнаул, 12 сентября 2018, 07:31 — REGNUM  Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) приступили к созданию региональную коллекцию штаммов полезных микроорганизмов для аграрного и пищевого комплекса, сообщила пресс-служба вуза.

Руководителем проекта выступила доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии биологического факультета, ведущий научный сотрудник ИЦ «Промбиотех» АлтГУ, кандидат биологических наук Алена Иркитова.

«Чтобы создавать микробиологические препараты для рынка аграрного и пищевого комплекса, необходимы бактерии, обладающие технологически ценными свойствами, благодаря которым можно улучшить качество и повысить биологическую ценность получаемых продуктов», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время в Алтайском крае отсутствует своя официально зарегистрированная штаммов, поэтому аграрии и промышленники края используют для работы другие российские коллекции микроорганизмов.

Предполагается, что в результате научной работы будет в коллекцию штаммов алтайского вуза войдут как новые микроорганизмы из природных источников, так и уже известные штаммы из ведущих коллекций России.

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Пищевая промышленность
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