В Японии впервые за 12 лет открылся нейтринный детектор «Супер-Камиоканде»

Токио, , 19:25 — REGNUM Журналистам впервые за 12 лет разрешили посетить нейтринный детектор «Супер-Камиоканде», подземную астрофизическую обсерваторию, расположенную в центральной части Японии в префектуре Гифу (центр префектуры город Гифу) на глубине 1 км в цинковой шахте Камиока. В обсерватории исследуют элементарные частицы, называемые нейтрино, которые исходят из космоса. Нейтринный детектор обычно наполнен 50 000 тонн воды, но сейчас он осушен для ремонта. На стене установлены более 10 000 круглых датчиков, которые могут захватывать чрезвычайно слабый свет, излучаемый нейтрино при столкновении с водой. Японский физик Такааки Кадзита, профессор Токийского университета, был награжден Нобелевской премией по физике в 2015 году за успешное проведение исследования нейтрино в «Супер-Камиоканде» и за доказательство того, что нейтрино имеют массу. Японские ученые-физики выразили надежду, что нейтринный детектор «Супер-Камиоканде» останется мировым лидером в исследованиях нейтрино и поможет ученым в дальнейших исследованиях истории Вселенной.