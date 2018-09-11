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Россия и Китай расширят сотрудничество в космосе проектами по освоению Луны

Наука

Решение принято относительно российско-китайской программы по сотрудничеству в области космоса в 2018-2022 годах

Россия и Китай расширят сотрудничество в космосе проектами по освоению Луны
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Лунный пейзаж

Москва, 11 сентября 2018, 17:45 — REGNUM  Программа российско-китайского сотрудничества по освоению космоса будет расширена за счет проектов изучения и освоения Луны, сообщает 11 сентября пресс-служба компании «Главкосмос».

Решение принято на очередном заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области космоса, прошедшем в Москве. В нем приняли участие представители госкорпорации «Роскосмос» и делегация Китайской национальной космической администрации (КНКА).

Проекты по изучению и освоению Луны дополнят программу космического сотрудничества РФ и КНР на период с 2018 по 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации программы российско-китайского космического сотрудничества исполняется целый ряд двусторонних коммерческих контрактов.

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Космические программы иностранных государств
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