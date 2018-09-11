Проректор ДВФУ: Институты должны ответить на вызов грядущего супер-кризиса

Владивосток, , 16:08 — REGNUM Научные институты должны дать ответ на предрекаемый целым рядом экспертов «суперкризис», заявил проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Голохваст во время своего выступления на сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Мир стоит на пороге супер-кризиса, если верить экспертам и аналитикам J.P. Morgan, заявил Голохваст. Границы, отмечает он, выводили людей на новые рынки. Это открытие Нового света, а также освоение Сибири и Дальнего Востока. Сейчас новые границы — это космос. Университеты, по его мнению, есть воплощение всего, что есть нового в мире, поэтому они должны отвечать на вызовы новых границ. Это и риски, и новые возможности. Целью ДВФУ, заявил эксперт, является стать полезным и стране, и региону, и всему миру. По всем трем направлениям у университета есть новые заделы и ВЭФ — это возможности для собственного продвижения и презентации.

Напомним, что с 11 по 13 сентября во Владивостоке продлится Восточный экономический форум. Ранее заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков во время своего выступления на сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» на ВЭФ сообщил о готовности предоставить Якутию в качестве полигона для испытания новых технологий освоения Арктики.

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