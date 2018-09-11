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Стали известны лауреаты Ласкеровской премии 2018 года

Наука

Церемония награждения состоится 21 сентября в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, 11 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  Стали известны лауреаты Ласкеровской премии 2018 года, самую престижную после Нобелевской премии награды в области медицины. Об этом сообщается на сайте фонда Ласкеров, присуждающего награду.

В 2018 году премию получат три американских учёных Дэвид Эллис, Майкл Грунстайн и Джоан Аргетсингер Стайц, а также шотландский исследователь Джон Гленн.

Эллис и Грунстайн получат приз за исследования гистонов — белков, в которые упакованы нити ДНК в хромосомах. Отмечается, что учёные сделали «открытие, показывающее, как на экспрессию генов влияет химическая модификация гистонов».

Гленна наградят за открытие и разработку в конце 1980-х годов самого популярного в мире средства для наркоза — пропофола. Ежегодно в США вводится 60 млн доз этого препарата.

Аргетсингер Стайц получит специальный приз за исследования в области биологии РНК, а также за общественную деятельность по поддержке молодых учёных.

Церемония награждения состоится 21 сентября в Нью-Йорке. В каждой из номинацей ученые получат по $250 тыс.

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Научные исследования
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