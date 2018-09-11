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Видео: в Великобритании испытали прототип летающего такси

Наука

Проведены первые лётные испытания аппарата

Лондон, 11 сентября 2018, 12:36 — REGNUM  В Великобритании проведены первые лётные испытания аппарата, на основе которого планируется создать беспилотное пассажирское аэротакси. Об этом сообщает Bloomberg.

Британская компания Vertical Aerospace провела лётные испытания электрического летательного аппарата с вертикальными взлётом и посадкой.

В летательном аппарате используется схема квадрокоптера с четырьмя электровентиляторами, расположенными попарно в передней и задней части корпуса. Он опирается на три статичные стойки шасси и имеет массу 750 килограммов.

Прототип может развивать скорость до 80 километров в час и находиться в воздухе около пяти минут.

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