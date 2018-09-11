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Президент РАН сообщил о приоритетных проектах дальневосточной науки

Наука

Встреча с молодыми учеными ДВФУ прошла в преддверии Восточного экономического форума

Президент РАН сообщил о приоритетных проектах дальневосточной науки
DaBler
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Владивосток, 11 сентября 2018, 11:30 — REGNUM  Приоритетами в развитии науки на Дальнем Востоке являются строительство синхротрона, создание центра ядерной медицины и освоение Мирового океана, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на встрече с молодыми учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Встреча прошла в преддверии Восточного экономического форума, сообщает 11 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что строительство синхротрона ведется на острове Русский. Этот проект станет универсальным инструментом для исследователей разных научных специальностей. Также предполагается активное развитие в ДВФУ центра ядерной медицины. Говоря об освоении Мирового океана, Сергеев отметил, что это визитная карточка Дальнего Востока, и ученые ДВФУ должны ею пользоваться, чтобы вывести российскую науку на новый уровень.

«Очень важно, что президент РАН говорил нам о стратегии «win-win» — единственной, которая должна работать в науке. Это означает, что от результата научной работы выигрывает и сам ученый, и общество, и промышленность, и все государство в целом, так как растет добавленная стоимость производимых товаров и снижается зависимость от сырья», — прокомментировал работу группы проректор ДВФУ по научной работе Кирилл Голохваст.

Напомним, Дальневосточного отделение Российской академии наук (ДВО РАН) является главным научным партнером ДВФУ. Интеграцию университета и академических институтов в образовании и науке в вузе рассматривают в качестве одного из собственных приоритетов.

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Восточный экономический форум
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