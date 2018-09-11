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Жуки-паразиты адаптировались к пчёлам и научились менять приманку

Наука

Жуки адаптировались к тому виду хозяев, который обитает там же, где и они сами

Вашингтон, 11 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что жуки-нарывники, которые паразитируют на пчёлах, научились менять приманку для насекомых-хозяев. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Отмечается, что жуки адаптировались к тому виду хозяев, который обитает там же, где и они сами. При этом личинки из обособленных популяций жуков, обитающих в одном районе с пчёлами, научились вырабатывать феромоны самок пчёл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли в янтаре из Мьянмы одного из древнейших жуков-опылителей.

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Научные исследования
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