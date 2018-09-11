Учёные построили самую детальную карту Антарктиды

Коламбус, США, , 08:46 — REGNUM Учёные из США построили самую детальную карту Антарктиды. Об этом сообщается на сайте университета Огайо.

Новую карту составили из отдельных стереоскопических высотных моделей, которые были созданы на основе сотен тысяч изображений, полученных спутниками. Каждая такая модель сопоставлялась с радарными измерениями, благодаря чему погрешность измерения высоты в большинстве областей составила менее метра.

Затем снимки континента были совмещены друг с другом. В результате была получена карта, которая занимает 150 терабайт и охватывает около 98% поверхности.

Читайте также: В Красноярском крае создадут карту затонувших в Енисее кораблей