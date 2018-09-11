В Крыму прошла международная конференция селекционеров и семеноводов

Ялта, Крым, , 08:25 — REGNUM Четвертая Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в области генетики, селекции, семеноводства и размножения растений» прошла в Крыму на базе Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН, сообщает 11 сентября пресс-служба Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина (Омский ГАУ), сотрудники которого приняли участие в мероприятии.

В первый день работы, 3 сентября, ученые провели сессию «Школы молодых учёных», главная цель которой — повысить интерес молодежи к проблемам инновационных направлений в селекции и семеноводстве и поиску путей их преодоления. С докладами-диспутами перед молодым научным сообществом России выступили ведущие учёные страны.

4−7 сентября конференция работала по секциям. Их темы были посвящены селекции, генетике и семеноводству полевых растений, биотехнологиям овощных, эфиромасличных лекарственных и декоративных растений, размножению плодовых, ягодных и лесных древесных растений. От Омского ГАУ на конференции выступила профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Нина Казыдуб, которая представила доклад о направлениях и результатах селекционной работы зернобобовых культур в родном вузе.

В 2018 году конференция собрала 150 участников из 17 научно-исследовательских институтов, 19 отраслевых и зональных НИИ, 22 аграрных вуза, 4 опытные станции и 8 государственных учреждений.

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