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Ватикан открыл конференцию собирателей метеоритов

Наука

Одним из главных вопросов конференции является уход за «неземными» коллекциями

Ватикан, 10 сентября 2018, 17:30 — REGNUM  Ватикан открыл конференцию для коллекционеров и искателей метеоритов, 10 сентября передает агентство Associated Press.

На конференцию собрались энтузиасты и ученые из стран Европы и Северной Америки, а также из России, Японии и Марокко. Одним из главных вопросов конференции является уход за «неземными» коллекциями.

Основные мероприятия конференции будут проходить с 10 по 13 октября в обсерватори Ватикана, расположенной в папской резиденции в Кастель Гандолофо к югу от Рима.

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