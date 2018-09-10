Учёные разработали таблетки с «микродвигателями»

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Учёные из США разработали таблетки с самодвижущимися частицами, «микродвигателями». Об этом сообщается в журнале ACS Nano.

«Микродвигатели» представляют собой многослойные сферические частицы размером около 20 микрометров. Её большую часть занимает магниевое ядро, над которым располагается слой диоксида титана.

Кроме того, на таблетку также был нанесён 100-нанометровый слой хитозана, обеспечивающий прилипание к стенкам желудка.

Отмечается, что такая таблетка упрощает доставку лекарств до желудка, а также защищает их.

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