На побережье Антарктиды найдено около ста мумий вымерших пингвинов

Пекин, , 10:09 — REGNUM Учёные из Китая нашли на побережье Восточной Антарктиды около ста мумий вымерших пингвинов, спрятанных под слоем снега. Об этом сообщается в журнале Journal of Geophysical Research.

Учёные исследовали останки пингвинов Адели на полуострове Лонг. В этой области они обнаружили многочисленные покинутые колонии, а также останки птиц и их фрагменты. В некоторых местах их количество достигало 10−15 на квадратный метр.

По данным учёных, это свидетельствует о двух масштабных вымираниях колоний пингвинов, которые произошли около 750 и 200 лет назад. Это могло произойти из-за сильных осадков, которые вынудили животных покинуть субколонии.

Читайте также: Фото из космоса: 1,5 млн пингвинов на одном снимке