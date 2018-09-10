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Голландская компания запустила систему для очистки океана от мусора

Наука

Система будет собирать пластиковый мусор в Тихом океане

Голландская компания запустила систему для очистки океана от мусора
Мусор в воде

Амстердам, 10 сентября 2018, 08:31 — REGNUM  Голландская компания Ocean Cleanup запустила систему, которая будет собирать пластиковый мусор в Тихом океане. Об этом сообщает USA Today.

Система очистки System 001 представляет собой плавающий барьер длинной 600 метров. Он может принимать U-образную форму и уходить под воду на 2,7 метра.

Кроме того, система оборудована электролампами, работающими от солнечных батарей, камерами, датчиками и системой предупреждения столкновений.

Предполагается, что плавающий на поверхности океана пластиковый мусор будет собран и отправлен специальными кораблями на сушу для утилизации.

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Научные исследования
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