Учёные нашли в Швеции венецианскую золотую монету XIV века

Стокгольм, , 08:00 — REGNUM Учёные из Швеции нашли венецианскую золотую монету на острове Элленхольм. Об этом сообщается на сайте музея Блекинжа.

Монета представляет собой венецианский золотой дукат XIV века. Он был отчеканен во время правления дожа Андреа Дандоло (1343−1354).

На аверсе монеты был изображен Иисус Христос. На реверсе — фигура Святого Марка, который возвышался над дожем Дандоло.

Отмечается, что это первая средневековая венецианская монета, найденная в Швеции.

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