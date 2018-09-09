В МИСиС проведут открытые занятия по физике элементарных частиц

Москва, , 14:55 — REGNUM Открытый курс образовательной программы по физике элементарных частиц пройдет с сентября 2018 года по апрель 2019 в национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, сообщается на сайте университета.

Образовательная программа будет проводиться в рамках проекта, который НИТУ МИСиС реализует совместно с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Занятия будут проводиться один раз в неделю. Слушателям будет зачитана лекция, после которой пройдет семинар, посвященный решению задач по теме лекции. Курс включает четыре образовательных модуля: «Основы физики частиц», «Взаимодействие частиц и излучения с веществом», «Физика и техника детекторов частиц» и «Методы анализа данных».

Программа ориентирована на студентов-физиков и инженеров старших курсов, но открыта для всех желающих. Организаторы предлагают пройти тестовое задание тем, кто сомневается, что его знаний в области физики хватит для усвоения курса. Зарегистрироваться для участия в программе можно до 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году МИСиС вошел в топ-100 международного рейтинга Times Higher Education университетов стран с развивающейся экономикой.