Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
15:37:04 МСК

В МИСиС проведут открытые занятия по физике элементарных частиц

Наука

Программа ориентирована на студентов-физиков и инженеров старших курсов, но открыта для всех желающих

Москва, 9 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Открытый курс образовательной программы по физике элементарных частиц пройдет с сентября 2018 года по апрель 2019 в национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, сообщается на сайте университета.

Образовательная программа будет проводиться в рамках проекта, который НИТУ МИСиС реализует совместно с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Занятия будут проводиться один раз в неделю. Слушателям будет зачитана лекция, после которой пройдет семинар, посвященный решению задач по теме лекции. Курс включает четыре образовательных модуля: «Основы физики частиц», «Взаимодействие частиц и излучения с веществом», «Физика и техника детекторов частиц» и «Методы анализа данных».

Программа ориентирована на студентов-физиков и инженеров старших курсов, но открыта для всех желающих. Организаторы предлагают пройти тестовое задание тем, кто сомневается, что его знаний в области физики хватит для усвоения курса. Зарегистрироваться для участия в программе можно до 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году МИСиС вошел в топ-100 международного рейтинга Times Higher Education университетов стран с развивающейся экономикой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дополнительное образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить