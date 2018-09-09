Российские ученые впервые расшифровали геном дикого амурского тигра

Владивосток, , 13:31 — REGNUM Группа российских ученых под руководством д.б.н. Михаила Щелканова впервые определила нуклеотидную последовательность полноразмерного митохондриального генома дикого амурского тигра, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы 5 сентября.

Михаил Щелканов с командой ученых провел молекулярно-генетические исследования при поддержке департамента охотнадзора Приморского края, Центра «Амурский тигр» и Всемирного фонда дикой природы.

Полученная нуклеотидная последовательность была внесена в международную базу данных GenBank. Ранее учеными уже были расшифрованы четыре таких последовательности генома амурского тигра, но группа Щелканова впервые использовала образцы крови дикого тигра.

Ученые сообщают, что полученные данные помогут при изучении болезней тигров и при проведении исследований биологического разнообразия популяции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сотрудники заповедников и национальных парков Дальнего Востока договорились о скоординированном фотомониторинге популяции амурского тигра.