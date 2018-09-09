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Американские медики разработали новый препарат от меланомы

Наука

Открытием ученых стал «усилитель» Diprovocim, который делает более эффективными существующие противораковые препараты

Вашингтон, 9 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  Исследователи из США разработали препарат, который усиливает другие методы лечения раковых опухолей, результаты опубликованы в статье для PNAS.

Группа ученых из Техасского университета в Остине и Научно-исследовательского института Скриппса в Сан-Диего представила результаты испытаний нового противоракового средства. Открытием ученых стал «усилитель» Diprovocim, который делает более эффективными существующие противораковые препараты.

Ученые провели тестирование препарата на группах подопытных мышей. Группа мышей с меланомой, получившая инъекции с Diprovocim показала 100% выживаемость в течение 54 дней после терапии. В контрольной группе с альтернативным усилителем выживаемость составила 25%.

Исследователи сообщили, что продолжат испытания нового препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября власти Китая одобрили выпуск в продажу первого средства для лечения рака, разработанного в КНР.

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