Американские медики разработали новый препарат от меланомы

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Исследователи из США разработали препарат, который усиливает другие методы лечения раковых опухолей, результаты опубликованы в статье для PNAS.

Группа ученых из Техасского университета в Остине и Научно-исследовательского института Скриппса в Сан-Диего представила результаты испытаний нового противоракового средства. Открытием ученых стал «усилитель» Diprovocim, который делает более эффективными существующие противораковые препараты.

Ученые провели тестирование препарата на группах подопытных мышей. Группа мышей с меланомой, получившая инъекции с Diprovocim показала 100% выживаемость в течение 54 дней после терапии. В контрольной группе с альтернативным усилителем выживаемость составила 25%.

Исследователи сообщили, что продолжат испытания нового препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября власти Китая одобрили выпуск в продажу первого средства для лечения рака, разработанного в КНР.