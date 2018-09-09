Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
13:40:45 МСК

Ученые представили наиболее подробную карту Антарктиды

Наука

Новая карта станет серьезным подспорьем при подготовке научно-исследовательских экспедиций на Антарктиду

Ученые представили наиболее подробную карту Антарктиды
Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897

Лондон, 9 сентября 2018, 12:03 — REGNUM  Самую точную карту Антарктиды составили и опубликовали ученые из Университета штата Огайо, сообщает 7 сентября Daily Mail.

Работу по составлению подробной карты континента на южном полюсе Земли провели исследователи из Университета штата Огайо при помощи ученых из Миннесотского и Иллинойсского университетов.

Ученые сообщили, что эта карта стала самой подробной из всех карт континентов. Они надеются, что новая карта станет серьезным подспорьем при подготовке научно-исследовательских экспедиций на Антарктиду.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» достигло Антарктиды, возобновив присутствие отечественного флота в антарктических морях после долгого перерыва.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить